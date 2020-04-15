İzmir Tabip Odası: Alkış değil, barınma istiyoruz

Görevi sırasında virüs kaptığı için test sonucu pozitif çıkan sağlık çalışanlarının barınma kaygısı yaşadığı açıklandı.

Virüsü ailelerine ve yakınlarına bulaştırmak istemeyen sağlık çalışanlarının araçlarında veya otellerde konakladıklarını belirten İzmir Tabip Odası çözüm için çağrıda bulundu. Tabip Odası’nın çağrısına yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, “Ne gerekiyorsa yaparız” açıklaması yaptı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA, AİLELERİ DE KIYMETLİDİR”

İzmir Tabip Odası açıklamasında, Virüsün yayılım hızı ve sağlığa etkileri değerlendirildiğinde, sağlık çalışanlarının kaygılarının oldukça haklı olduğunun altı çizildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Test sonucu pozitif olan ancak hastanede tedavi gerektirmeyen sağlık çalışanlarının evlerine gitmek yerine, mümkünse şehir merkezi dışındaki kamu kurumlarına ait dinlenme ve konaklama tesislerinde ağırlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.

* Bu savaşta ön saflarda mücadele veren başta hekim meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının kendileri de aileleri de kıymetlidir.Onları sadece alkışlarımızla değil bu salgında bedensel ve ruhsal olarak da desteklemeliyiz.

TUNÇ SOYER: MİNNET BORÇLUYUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Dünyayı tehdit eden corona virüsü salgınında hayat kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık emekçilerine minnet borçluyuz. Temizlik işçisinden hemşiresine, hasta bakıcısından doktoruna kadar sağlık çalışanlarının hepsi bizim göz bebeğimiz ve onların bu süreçte rahat etmelerini sağlamak da bizim görevimiz. Sağlık emekçilerinin, virüsü evlerine taşıma ihtimalini yok etmek ve onların bu konudaki endişelerini gidermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız sürüyor”dedi.

“SADECE HAYAT KURTARMAYA ODAKLANIN”

Sağlık çalışanları için ayrılan iki otel ile bir yurtta 180 sağlıkçının kaldığını belirten Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

* Sağlık çalışanlarımıza bu süreçte Konak ve Kahramanlar'da iki otel, Balçova'da ise bir yurt tahsis ettik. Bu tesislerde günde 180 sağlıkçımız güvenle konaklıyor.

* Kent merkezinde bir oteli daha sağlık emekçilerinin hizmetine sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra yine sağlıkçılarımıza tahsis etmek üzere Örnekköy’de de 100 yataklı bir tesisi de hazırlıyoruz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık emekçilerimizin bu süreçte bütün endişelerden uzak bir biçimde sadece hayat kurtarmaya odaklanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz,yapmaya da devam edeceğiz.