İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri’nin eşi ile 2 çocuğu depremde vefat etti

İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi.

Onlarca binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındakilere ulaşmak için ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında kalanların yakınları da umutlu bekleyişini sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

İZMİR TABİP ODASI GENEL SEKRETERİ’NİN EŞİ İLE 2 KIZI VEFAT ETTİ

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel’in eşi Burcu Yüksel ile iki kız çocuğu depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

TTB: ACIMIZ TARİFSİZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Twitter’dan yaptığı açıklamada “Acımız tarifsiz” dedi. TTB’nin açıklaması şu şekilde:

* Bugün meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası genel sekreteri arkadaşımızın eşi ve 2 çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik.

* Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun.

* Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz.

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