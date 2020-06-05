İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin hücre evi yapılanmasına yönelik 27 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgütün mahrem yapı içerisinde görev alan ve ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan 31 şüpheli gözaltına alındı.

TL, EURO VE DOLAR STOKLAMIŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen 203 bin 950 lira, 3 bin 380 Euro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. (İHA)