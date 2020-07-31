İzmir’de iki günde dört yangın! Orman Genel Müdürlüğü uyardı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde sabah saatlerinde otluk alanda çıkan yangına müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, (OGM) Seferihisar’daki yangının çıkış saatini 10:48 olarak açıklarken, ilk müdahalenin 11:00’da yapıldığını bildirdi. Bölgeye 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 72 söndürme işçisi sevk edildi.

“HASSAS ALANDA ATEŞ YAKMAYIN”

Bayramın çok sıcak geçtiğine vurgu yaparak orman yangını tehlikesi konusunda uyaran OGM, “Lütfen, hassas alanda ateş yakmayın” çağrısında bulundu.

4 ORMAN YANGINI BİLDİRİLDİ

Dün İzmir Balçova’da akşamüstü başlayan yangın, akşama doğru güçlükle söndürülmüştü. Torbalı ve Aliağa ilçelerinde de yangın meydana gelmişti.

ORMANLAR YANIYOR

30 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde 15 orman yangını kayıtlara geçti. Bugün ise İzmir’in Seferihisar ilçesinin yanı sıra Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler mahallesi, Antakya’ın Hassa ilçesinde, Mersin’in Silifke ilçesinde, Adana’nın Kozan ilçesinde ve Manisa’nın Akçapınar ilçesinde yangınların olduğu bildirildi.