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İzmir’de korkutan orman yangını!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan, TOKİ evleri üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu yangına 2 helikopter, 9 arazözle ekipler müdahale ediyor.

20:10 -
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İzmir’de korkutan orman yangını!

Yangın, akşam saatlerinde TOKİ evleri üst kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 9 arazöz ve 2 helikopter müdahale ediyor.

Foto: İHA

BAKAN PAKDEMİRLİ TAKİP EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta zorluk yaşanan yangına, ekiplerin yanı sıra vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.

Foto: İHA

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınını idari yönetim helikopterlerinden yönetiyor. (İHA)

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