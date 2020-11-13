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İzmir’de yeni mesai saati kararı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İzmir'deki organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerinde ve sanayi kuruluşlarında mesai saati belirlendi.

Güncellenme: 23:46, 13/11/2020
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İzmir’de yeni mesai saati kararı

Corona virüsü salgınının önlenmesi adına toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu kapsamda, 16 Kasım’dan itibaren organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için yeni mesai saati belirlendi.

İzmir Valiliği´nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla sanayi bölgelerinde çalışma saatlerinin 07.00- 16.00 olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçildiği duyuruldu.

Öte yandan, söz konusu bölge, site ve kuruluşlarda faaliyet gösteren firmalar için mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmaların mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerine bırakıldı.

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması da kararlar arasında yer aldı.

HİZMET SONLANDIRMA VE KESİNTİ UYGULANMAYACAK 

Valilikten yapılan açıklamada “Depremzede vatandaşlarımızdan evleri yıkılan, evleri az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olanlara ait elektrik, su, doğal gaz, telefon ve internet faturası borçları nedeni ile üç ay süreyle hizmet sonlandırma/kesinti işleminin uygulanmamasına karar verilmiştir” denildi. DHA

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