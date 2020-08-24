Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Corona virüsü yasakları gündemde…

Corona virüsü sürecinde uygulanan yasakların açıklandığı kabine toplantıları, vatandaşların en çok merak ettiği gündem başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük verilere göre, Türkiye'de 23 Ağustos günü bin 217 kişide virüs tespit edildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün 15.00'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Tekrardan yükselişe geçen ve bin 500 sınırına yaklaşan corona virüsü verileri sebebiyle toplantıda corona virüsü yasaklarının tekrardan gündeme geleceği bildirildi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nda alınan kararlarla ilgili bir sunum yapacağı kabine toplantısında, düğün, cenaze ve toplu etkinliklerde uygulanan denetimlerin sıklaştırılması konuşulacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.