Kaboğlu: Dört parti de katıldı, ortak ilkeler belirlendi

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) çağrısı üzerine parlamenter rejime dönüş için ortak ilkelerin belirlemek üzere toplandıklarını, bir anayasa taslağının hazırlanmadığını, dört partinin de temsilci gönderdiğini anlattı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan ise katıldığı toplantılarda anayasa çalışması hazırlanmadığını söyledi.

PROF. DR. KABOĞLU: DÖRT PARTİ DE KATILDI

Dört parti bir araya gelerek, anayasa çalışması yaptı mı?

Evet, bu çalışma yapıldı ama ben milletvekili olmadan, 2018'in başında bu partilerin daha çok uzman temsilcileri ile yapılan ortak parlamenter rejime yönelik bir yol haritası ortak ilkeler raporu diye çalışma yapıldı. Bundan Ümit Özdağ'ın çoktan beri haberi vardı şimdi kendi parti içerisinde şey yaparak bunu tutup şeye götürdü bölücülük vesaire…

Bu etkinliği hangi kapsamda yaptınız?

TÜSES’in çağrısı üzerine yaptık. Ben anayasa başkanı olarak öncülüğünü yaptım. Tabi ki siyasal destek de vardı ama…

Partiler resmi düzeyde mi katılım gösterdiler?

Esasen partilerin uzmanları, öne çıkardıkları anayasacılarıyla yaptık.

Partiler uzman mı gönderdi?

Fiilen şu anayasacı, şu doçent bizi temsil edebilir anlamında…

Hangi partiler katıldı?

Dört partiden daha çok uzman temsilciler katıldı.

Ne konuşuldu?

Burada Türkiye anayasal sorunu nasıl aşacak? Tek adam rejimi nasıl aşılacak? Parlamenter rejime 2019 Kasım'ında yapılacak seçimlerde nasıl bir dönüş yapılacak? Bu soruya yanıt arandı.

Bir anayasa taslağından söz ediliyor.

Bir anayasa taslağı yok. Ortak ilkeler çerçevesinde partiler ne şekilde uzlaşabilir biçimindeki sorulara daha çok anayasa hukuku bilgi birikimiyle bir yanıt oluşturulmasına çalışıldı.

O halde 30 sayfalık metin nedir?

Orada ilkeler söz konusu. Yoksa maddelerin kaleme alınması söz konusu değil.

Kaç toplantı yapıldı?

Şu anda sayısını hatırlamıyorum ama böyle birkaç toplantı yapıldı. Ben komisyonun başındaydım.

Anayasanın ilk üç maddesinde değişiklik önerisinde bulunmadınız mı?

Yok, madde falan yazılmadı ki ya, böyle bir şey olabilir mi?

İYİ Parti'nin haberi var mıydı?

Vardı ama ne oldu? Maden bulmuş gibi bunu alıp parti içi hesaplaşmada kullandılar.

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Sizi neye ve nereye çağırdılar?

Ben hiçbir zaman bir anayasa değişikliği ve hazırlığı çalışmalarına katılmadım. Fakat şöyle bir çalışmaya katıldım: TÜSES Vakfı beni davet etti. O sırada MHP'deyim. Hem MHP'deyken hem bağımsızken, TÜSES ile çalışmalar yaptık. Beni davet etmeleri anayasaya yönelikti. Herkesi davet ediyorlar. Sivil toplum kuruluşlarından insanlar var, akademisyenler var. Sosyal konuları içeren konularda insanlar konuşuyor. Birkaç sefer katıldım.

Bu toplantıların adı neydi? HDP de var mıydı?

Bildiğim, ‘Arayış Toplantıları’ydı. O katıldı, bu katılmadı diyecek konumda değilim ama bu topluma ve partilere açık.

Anayasa konuşuldu mu?

Yargının bağımsızlığı gibi bir toplantı vardı. Ben Kaboğlu'nu ilk defa orada gördüm. Kaboğlu'nun şöyle bir teklifi oldu: ‘Yargı sistemini tartışıyoruz. Böyle tartışmak doğru olmaz. Bunu bir anayasa içerisinde ele almak lazım. Yani oradan başlayarak, Cumhurbaşkanlığı sistemine şikayetimiz çözülebilir.’

Elinde daha önce hazırladığı bir anayasa taslağı varmış. Taslağıyla gelmiş. Kitapçığı çıkardı, ‘Böyle bir çalışmam var. Bunu baz alarak anayasa tartışmalarını baz alabiliriz' dedi. Orada insanlar görüşlerini söyledi. Ben de söyledim.

Bir tanesine parti adına katıldım. Onda da ‘Sınırları Aşan Sular’ ve ‘Orta Doğu' gibi bir başlık vardı.

Daha sonraki toplantıları bilmiyorum. Fakat Kaboğlu, şimdi elindeki o çalışmayı bir yere yedirmek istiyor, ‘Benim başkanlığımda bir toplantı yapıldı' filan… Bu, tamamen yalan. Biz hiçbir zaman anayasa maddeleri üzerinde, anayasa başlıklı çalışma yapmadık. Kimseyle yapmadık. O toplantılarda dörr siyasi parti bir araya geldik gibi bir durum hiç olmadı. Ben İyi Parti'yi temsilen katılmadım ama oradaydım. HDP'den kimin geldiğini bilmiyorum.

Kaboğlu ile konuştunuz mu?

Konuşmadım. Kafamda soru işaretleri var. Kaboğlu, bizim İyi Parti'deki arkadaşlara da bu metni göstererek, görüşlerini almak gibi şeylerin içine girdi. Başka

arkadaşlarımdan metni kabul ettirmeye yönelik gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Ama arkadaşlar yüz vermemişler. Kaboğlu'nun siyasi rant elde etme düşüncesinin olduğuna inanıyorum ve iyi niyetine güvenmiyorum.

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AKP ile anayasa meselesini ele alan bir görüşme yaptınız mı?

Hiçbir görüşme yok. Böyle bir görüşme bizim yetkili kurullarımızdan, genel merkezden habersiz söz konusu olamaz. Böyle bir görüşme kayıt altına alınmadan kamuya açık bir şekilde yapılmadan da yapılmaz?

Ümit Özdağ ile konuştunuz mu?

Hayır, konuşmadım. Sağlıklı bir insan bunu yapmaz. Sanırım, siyaseti trollüyor. Şimdi ben hem HDP, CHP ve SP ile hem de AK Parti ile anayasa hazırlıyorum. Bu gerçekten sağlıklı değil.

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