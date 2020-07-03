Kadın başkan kaburgasını nasıl çatlattı?

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ın anlattıklarına şaşıracaksınız. Sakın kaçırmayın&#8230;. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kadin-baskan-kaburgasini-nasil-catlatti-5908029","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kadin-baskan-kaburgasini-nasil-catlatti-5908029","pageType":"yazi","pageIdentifier":5908029,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Kadu0131n bau015fkan kaburgasu0131nu0131 nasu0131l u00e7atlattu0131?"});aip('newsArticle', {"identifier":5908029,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kadin-baskan-kaburgasini-nasil-catlatti-5908029/","headline":"Kadu0131n bau015fkan kaburgasu0131nu0131 nasu0131l u00e7atlattu0131?","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["CHP","H\\u00fcrriyet","Kad\\u0131n","Sa\\u011fl\\u0131k","Sanat","S\\u00f6zc\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/02/iecrop/pot_16_9_1588836937_16_9_1593723412.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":"2020-07-03 06:00:32","datePublished":"2020-07-03 06:00:32","dateModified":"2020-07-03 00:01:15","info":"{"seo_news":"false"}"});