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Kadın başkan kaburgasını nasıl çatlattı?

SÖZCÜ HaftaSonu çıktı... Çok özel sağlık, siyaset ve sanat röportajlarını keyifle okuyacaksınız.

06:00 -
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Kadın başkan kaburgasını nasıl çatlattı?

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ın anlattıklarına şaşıracaksınız. Sakın kaçırmayın…

CHP Hürriyet Kadın Sağlık Sanat Sözcü
Son güncelleme: 00:01 03.07.2020
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