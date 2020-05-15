Kadınların maden direnişi sürüyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde bakır, çinko ve kurşun çıkaran Meyra madencilik, maden ocağı için atık havuzu oluşturmak için iş makinelerini devreye soktu.

Kirazlıyayla Köyü kadınları başta olmak üzere çevreciler şirkete tepki gösterdi ve eylem yaptı. Kirazlıyaylalıların şirketin iş makineleri ile çalışma yaptığı bölgede bekleyişleri devam ederken hükümete seslerini duyurmaya çalıştılar.

“BU ZAMANDA AĞAÇ KESİLİR Mİ?”

Kadınlar tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Bizler okula bağladığımızda yaş kesen baş keser diye öğrettiler. Bu zaman da ağaç kesilir mi. Allah’tan korkmaz kuldan utanmazlar.

* Biz devletimiz için kendimizi parçalayalım, devletin içinde bir kaç kişi böyle savursun. Biz yüz senedir maden gelsin diye bekledik. Türkiyemiz zenginleşen diye bekledik. Gelinde doğayı bozsun diye beklemedik.

* Kimisi cebini doyuruyor, kimisi karnını doyuruyor. Sonra da çeksin köylü” ifadelerini kullandılar.

“KÖY GİRİŞLERİNİ KAPATIYORLAR”

Tesisin köy halkı ile jandarmayı karşı karşıya getirdiğini ifade eden Bursa CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun Sırman’da şöyle konuştu:

* Köyün girişlerini günlerdir kapatıyorlar. Köylü kendi merasına, hatta kendi mezarlığına dahi geçemiyor, bölgede tarlası olan çiftçiler tarlasına gidemiyor, hayvanlarını otlatmak isteyen köylüler hayvanlarını ahırdan çıkaramıyor. Kimi kimden koruyorsunuz?

* Köylünün talebi çok basit, köyümüzü rahat bırakın diyorlar, atalarının, dedelerinin doğal güzellikleri nedeniyle yerleştikleri, yurt bildikleri, eşsiz güzellikteki toprakların talan edilmesine karşı çıkıyorlar. Sırf bunu yaptıkları için de adeta terörist muamelesi görüyorlar.

CHP’Lİ VEKİLLER BÖLGEYE GİTTİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yenişehir Kirazlıyayla köyünde maden zenginleştirme tesisine karşı direnen köylülere destek vermek için bölgeye gitti.

Milletvekilleri inşaat alanında incelemeler yaptıktan sonra köylülerin taleplerini dinleyerek, doğa katliamına son verilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.