Kaftancıoğlu’ndan AVM çıkışı: Yanlış yapıyorsunuz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, corona virüsü salgını tehlikesine rağmen AVM’lerin bugün itibariyle açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“HALKTAN DEĞİL SERMAYE SAHİPLERİNDEN İCAZET ALDI”

AVM çalışanlarına danışılmadan kararın alınmasını yanlış bulduğunu belirten Kaftancıoğlu, paylaşımında, “Bugün AVM'ler açıldı. AVM çalışanlarının ne düşündüğünü, ne talep ettiğini soran olmadı. İktidar her zamanki gibi mesele işçiler olunca halktan değil sermaye sahiplerinden icazet aldı. Salgın bitmedi, yanlış yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI DA SALGIN RİSKİNİN ORTASINA ATTI”

AVM’lerde 1 milyondan fazla kişinin çalıştığını belirten Kafatcıoğlu, “Halka karşılıksız desteği geçiyorum; temel ihtiyaç kredisi bile veremeyen iktidar, bugün AVM'lerde çalışan 1 milyondan fazla vatandaşımızı da salgın riskinin ortasına attı. AVM çalışanlarının kaygılarını ve taleplerini duymak zorundasınız. Duyuracağız. İktidarın normalleşme adı altında ilk aklına gelen AVM'leri açmak oldu. Dertleri salgınla mücadele ya da normalleşme değil. Salgın devam ediyor, ama iktidarın ne halkı ne de işvereni destekleyecek bir bütçesi yok” dedi.