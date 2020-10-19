Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine jandarma operasyonu

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına karşı çalışma yapan jandarma ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getirerek, sokaklarda sattıran bir şebekeyi belirleyince harekete geçti. Yapılan araştırmalarda zehir tacirlerinin elebaşının E.C. İsimli bir cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Cinayet suçu sebebiyle arandığı anlaşılan şüpheli E.C.'nin bazı adamlarını da belirleyen ekipler, yapılan takip çalışmalarında uyuşturucu çetesine üye isimleri tespit etti.

KALAŞNİKOF VE UYUŞTURUCU

Araştırmaların ardından operasyon düzenlendi. Büyükçekmece'de bir eve yapılan baskında bir kalaşnikof tipi uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ile 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Zehir çetesi üyelerinin uyuşturucu taşıdıkları araçlara yönelik olarak da Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da operasyon gerçekleştirildi. Baskında, 8 kilo Skınk (Hibrit esrar) ve uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda, şebeke elebaşı E.C. ile adamları B.E., M.K., Y.C. ve M.G. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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