Kalbinde mermi var ama gazi değil

Kumpas mağduru teğmen, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, devletin ‘gazi kabul etmediği' gazilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Çelebi, bu durumda 20 bin kişinin olduğunu ancak bu kişilerin, “Uzuv kaybı yüzde 40'tan az” diye gazi sayılmadıklarını söyledi.

‘ÖLÇÜP BİÇİYORLAR'

Çelebi, kafatasında hâlâ şarapnel paçası ya da mermi olan, çatışmada parmaklarını kaybetmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum olanların fotoğraflarını “Bakmaya zorlanıyorum” diyerek Meclis kürsüsünden gösterdi ve şöyle dedi:

“Bu kahramanlar, gazi olamayan gazilerimiz. Bir arkadaşımıza 2 kurşun isabet ediyor. Kurşun tesirini gösterdikten sonra doğan 3'üncü çocuğu görme engelli. Kronik ağır metal zehirlenmesi var. Gazi sayılmıyor. Kalbinde kurşunla yaşıyor ama gazi değil. Bir başkası çatışmada, patlamada parmaklarını kaybetmiş, vücuduna roket parçası isabet etmiş ve çıkarılamıyor. Yine gazi değil. Sağlık kurulunda ölçüp biçiyorlar, uzuv kaybı yüzde 40'ın altında ise gazi olamıyor.”

İŞTE BİR KAHRAMANIN KIZINA MEKTUBU