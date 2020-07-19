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Kalbinde mermi var ama gazi değil

20 bin asker ve polisimiz, terörle mücadele sırasında sakat kaldı. Ancak uzuv kayıpları yüzde 40’tan az olduğu için gazi sayılmıyor, maaş alamıyorlar. CHP’li Mehmet Ali Çelebi, yüzde 40 uzuv kaybı olmadığı için ‘Gazi sayılmayan’ polis ve askerlerin dramını TBMM’ye taşıdı. “Bu durumda 20 bin kahraman var” dedi, sorunun çözülmesini istedi

Başak KAYA
06:20 -
Haberler Gündem
Kalbinde mermi var ama gazi değil

Kumpas mağduru teğmen, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, devletin ‘gazi kabul etmediği' gazilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Çelebi, bu durumda 20 bin kişinin olduğunu ancak bu kişilerin, “Uzuv kaybı yüzde 40'tan az” diye gazi sayılmadıklarını söyledi.

‘ÖLÇÜP BİÇİYORLAR'

Çelebi, kafatasında hâlâ şarapnel paçası ya da mermi olan, çatışmada parmaklarını kaybetmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum olanların fotoğraflarını “Bakmaya zorlanıyorum” diyerek Meclis kürsüsünden gösterdi ve şöyle dedi:

“Bu kahramanlar, gazi olamayan gazilerimiz. Bir arkadaşımıza 2 kurşun isabet ediyor. Kurşun tesirini gösterdikten sonra doğan 3'üncü çocuğu görme engelli. Kronik ağır metal zehirlenmesi var. Gazi sayılmıyor. Kalbinde kurşunla yaşıyor ama gazi değil. Bir başkası çatışmada, patlamada parmaklarını kaybetmiş, vücuduna roket parçası isabet etmiş ve çıkarılamıyor. Yine gazi değil. Sağlık kurulunda ölçüp biçiyorlar, uzuv kaybı yüzde 40'ın altında ise gazi olamıyor.”

İŞTE BİR KAHRAMANIN KIZINA MEKTUBU

Çaresizliğini böyle anlattı
Göğsünde kurşun, alnında şarapnel olarak yaşamını zar zor sürdüren ama gazi sayılmayan bir kahraman, kızı “baba neden gazi değilsin” dediğinde verecek cevap bulamıyor.

Pırlantaya ÖTV yok, gazilere var
CHP'li Çelebi, devletin gazi kabul ettiği kahramanların sorunlarına da değindi. Çelebi, gazi sayılanların, engelliler için özel üretim araç almak istedikleri taktirde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödediklerini belirterek şöyle dedi: “Gazimiz engelli aracı alacak, yüzde 90'ın üzerinde sakatlık oranı istiyorlar. Yoksa o araç için ÖTV ödüyor. Ancak elmasa, pırlantaya, yata ÖTV yok. ÖTV'siz araç hakkı sadece yüzde 90'ın üzerinde engelli olanlara veriliyor.”
ağır metal asker baba CHP izmir Meclis ÖTV Polis Sağlık TBMM
Son güncelleme: 05:30 19.07.2020
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