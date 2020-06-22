Kanal İstanbul’a hazırlık: 5.7 milyon metrekarelik alana 45 bin nüfus geliyor

Başakşehir Tatarcık bölgesinin imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda, 576 hektar yani 5 milyon 760 bin metrekarelik alanı kapsayan alanın bakanlıkça ilan edilen “Özel Proje Alanı” içinde kaldığı, bir kısmının da bakanlığın 2019 yılında revize ettiği “rezerv konut alanı”na dahil olduğu kaydedildi.

2015 yılında bakanlığın onayladığı özel proje alanına ilişkin imar planlarının, 2017 yılında İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği aktarıldı. İptal nedeniyle plansız kalan alanda güncel verilerle yeni plan hazırlandığı kaydedildi.

“ÇEVRESİNDE BÜYÜK PROJELER VAR”

Raporda, planlama alanı çevresinde yapımı devam eden ve henüz başlamamış olan büyük proje ve yatırımlar bulunduğuna dikkat çekilerek “Bu projelerden bazıları Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul Projesi, Yenişehir Projesi, 3. Havaalanı Projesi'dir” denildi.

Bu projeler tamamlandığında bölgeye olan ilgi ve talebin artacağı, bölgenin nüfusunda artış meydana geleceği belirtilerek “Nüfusun artması ile yeni konut ve donatı ihtiyaçları ortaya çıkacak ve bu ihtiyaçların bir kısmının karşılanması amacıyla planlama alanının bölge içindeki önemi artacaktır” denildi.

Ayrıca planlama alanı çevresinde yapılan, yapımı devam eden ve yapılması düşünülen konut projelerinin, planlama alanının çevresini değiştireceği ve merkez konumuna gelmesini sağlayacağı belirtildi.

2. DERECE DEPREM BÖLGESİ

Söz konusu alanın şu an sadece yüzde 25'i yapılaşmış durumda. 2. derece deprem bölgesi olan arazide konutlar, dere yatakları ve demiryolu hattı bulunuyor.

45 BİN KİŞİLİK NÜFUS

Yeni plana göre 45 bin 677 kişinin yaşaması öngörülen 5.7 milyon metrekarelik alanda; yükseklikleri 5 ve 7 kat arasında değişen konut, otel, çok katlı mağaza, büro, çarşı, lokantalar yapılacak.

Yaklaşık 2.5 milyon metrekarelik alan konut için, 1 milyon metrekarelik alan da park, çocuk bahçesi, açık spor alanı pasif yeşil alan olarak ayrıldı.

Bölgeye 4 adet akaryakıt istasyonu, okul, 5 adet sağlık tesisi, sosyal tesis, kültür merkezi, 10 adet ibadet alanı, 2 adet spor alanı da yapılacak.

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