Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na tebrik!

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde “İktidar kurultayı” başlığı altında gerçekleştirildi.
Kurultayda Genel Başkan adaylığı için verilen sürenin dolmasının ardından Divan Başkanı Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğunu açıklamıştı.
Bin 251 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kılıçdaroğlu, kurultayda gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, “En geç 2023’te cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.
KARAMOLLAOĞLU’NDAN TEBRİK TELEFONU
Yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tebriklerini iletti.