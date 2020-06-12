Karantina ilan edilen ilçenin başkanı konuştu: Tehlike geçmiş değil

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina ilan edildi.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, karantina süresinin dün saat 24.00'ten itibaren başladığı belirtilerek; “İlimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 24.00’dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına, mahalleye, giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“BİR AİLEDE ÇIKMIŞTI, 9 KİŞİDE DAHA ÇIKTI”

Vize ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ercan Özalp, Namık Kemal Mahallesi'nde ilan edilen 14 günlük karantina süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özalp, mahallede ikamet eden bir ailede corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ailenin temas ettiği 9 kişide daha corona virüsünün tespit edildiğini söyledi.

Özalp sözlerini şöyle sürdürdü:

* Namık Kemal Mahallesi'nde bir ailede 1-2 gün önce corona virüsü çıktı. Daha sonra ailenin görüştüğü komşularına da test yapıldı. Dün test sonuçları açıklandı ve 9 pozitif vaka çıktı. Bu nedenle de Kırklareli Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla mahallemiz karantina altına alındı.

* Vize Belediyesi olarak corona virüsü süreci başladığı günden itibaren gerek temizlik, gerek dezenfektan ve maske dağıtımı, gerekse mahalle dezenfeksiyon çalışmalarını 3 aydan beri yapıyoruz.

* Namık Kemal Mahallemizde bugün bariyerlerle çevrilecek ve emniyet ile jandarma ekipleri giriş çıkışının kontrol altına alacak. 14 gün süreyle de mahallemiz izole olacak.

* Ayrıca dün de mahalledeki çok sayıda kişiye corona virüsü testi uygulandı. Sonuçları da yakında çıkacaktır. Bu çalışmalar kontrol amaçlı yapılıyor.

* Şu anda mahallede ağır hasta olup hastanede yatan bir vaka yok. Tedbir ve koruyucu amaçlı çalışmalar devam ediyor.

“REHAVETE KAPILMANIN SONUÇLARI BUNLAR OLUYOR”

Özalp, vatandaşları corona virüsü salgınına karşı şu ifadelerle uyardı:

* Hepimize geçmiş olsun. Türkiye'de bu virüsün bir an önce atlatılmasını istiyoruz. İnsanlar biraz da her yerde rehavete kapıldılar ve sonuçları bunlar oluyor.

* Tehlike geçmiş değil. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, özellikle sosyal mesafe kuralına uyup maskelerini takarlarsa bu süreçte hepimiz için iyi olur.