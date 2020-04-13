‘Karantina uygulansaydı yüzlerce insanı kaybetmezdik’

Ekonominin salgından önce de çok kötü olduğunu belirten Erdoğdu, “Türkiye'de ekonomik krizin başlıca sebebi rejimin değişmesidir” görüşünü dile getirdi.

“Kasamız bomboş şekilde Corona krizine yakalandık” ifadelerini kullanan Erdoğdu, AKP İktidarı'nın CHP'li belediyelerin bağış toplamasını engellemesine de tepki gösterdi. Erdoğdu, “Bağışlar engelleyenlerin üstünde yoksulların ah'ı var” dedi. Rusya’dan 17 katrilyon liraya alınan S-400 füzelerini hatırlatan Erdoğdu, “Yoksula verdiklerinin dört katını Putin'e verdiler” diye konuştu. Erdoğdu, iktidarın, IMF'nin kapısına gitmek mecburiyetinde kaldığını söyledi, “IMF'nin koşulları ne olacak” sorusunu gündeme getirdi.

“AK PARTİ'NİN SADIK SEÇMENİ AK PARTİ'DEN KOPUYOR”

AKP'nin ilk seçimde iktidardan gideceğini öne süren Erdoğdu, “AK Parti'nin sadık seçmeni AK Parti'den kopuyor. İlk seçimde bunları göndereceğiz” dedi.