Karantina yurdunda görevli güvenlik amirinin corona testi pozitif çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya'da karantina yurdu olarak hizmet veren Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli Güvenlik Amiri Ramazan Öney corona virüsüne yakalandı.
HASTANEDE GÖZETİM ALTINA ALINDI
Güvenlik Amiri Ramazan Öney'in yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öney, hastanede gözlem altına alındı.
UMRECİLER KONYA'DAKİ 2 YURTTA KARANTİNAYA ALINMIŞTI
Umreden dönen vatandaşlar 15 Mart tarihinde corona virüsü tedbirleri kapsamında Konya’da 2 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK ) yurdunda karantina altına alınmıştı.
Karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.