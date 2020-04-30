Karantinadan kaçana hapis cezası

Corona virüsü salgınıyla mücadelede ilk olarak 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ardından da belli zamanlarda 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Yasağı ihlal edenlere idari ve adli para cezası kesilirken, avukat Abdi Yaşar para cezasını ödemeyenlerin icra ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Avukat Yaşar, “Yasağı ihlal eden vatandaşlar, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıyor. Cezanın ödenmemesi durumunda haklarında haciz ve icra işlemleri başlatılabilir. Banka hesaplarına bloke, taşınmazlara haciz konulabilir ve bankalarda mevduatları varsa, para cezaları buradan tahsil edilebilir” diye konuştu.

2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yaşar, özellikle hastanelerden kaçan vatandaşlara da uyarılarda bulundu:

* Corona virüsü testinin pozitif çıktığı hastanelerce kanıtlanan kişi, bunu ihlal edip insanların arasına karışıyorsa veya karantina bölgesindeki kişiler valilikler tarafından alınan karara uymazsa TCK’nın 195’inci maddesinden yargılanıp 2 aydan 1 yıla kadar ceza alabilirler.

* Örneğin yurt dışından gelen ve testleri pozitif çıkan vatandaşlar ve testi pozitif olup hastanede karantinada bulunanlar, kaçmak isterlerse bu maddenin kendilerine uygulanması gerekiyor. (DHA)



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