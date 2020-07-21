Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı, haberim yoktu dedi

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Lokumcu Sokak'ta bir daireden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası, Abdullah Bitlisli'ye ait çürümüş ceset bulundu. Bitlisli’nin 15 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Ev sahibi evde cesedi bulunan kiracısının ağabeyi Suphi Bitlisli ile birlikte kaldığını söyledi.

“ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOK”

Polis ekiplerinin çağırması üzerine eve gelen ağabey ise kardeşiyle birlikte kaldığını fakat ölümünden habersiz olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BİR HAFTA BOYUNCA KOKU YAYILMIŞ

Evde cesedi çürümüş halde bulunan kişinin kendisinin kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi İbrahim Kireç,

* Ölen kişi benim 5 senelik kiracımdı, evde tek yaşıyordu. Bundan 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde, kirayı verdiğinde ağabeyi de yanındaydı.

* Yine 2 gün önce ağabeyi benim bu aylık kiramı da verdi. Fakat bu 1 hafta boyunca apartmanda bir kötü koku hissediliyordu. Ağabeyini aradığımda bana yanında olduğunu ve hastaneye götürdüğünü söyledi.

“HASTANEYE YATIRABİLİRİM”

* Hatta bu sabahta aradığımda kardeşinin yanında olduğunu söyledi. Buraya geldiğimde komşular ağabeyinin apartmandan çıkıp gittiğini söyledi.

* Ben de onu aradım bana ilaç almaya gittiğini ve kardeşini yarın hastaneye yatırma durumunun olduğunu söyledi. Polislerin geleceğini söyledim ona ve şu anda o burada yok.

“ÇOK FAZLA SİNEK VARDI”

Ölen kiracısının daha önceden hiçbir hastalığı olmadığını söyleyen ev sahibi, “Sağlam, konuşkan ve cana yakın çok hoş bir insandı. Ben apartmana girdiğimde çok kötü bir koku yoktu ama pencereden dışarıya rahatsız edici bir koku geliyordu. Üsteki komşuların söylediğine göre felaket bir şekilde sinek varmış, ondan şüphelenmişler zaten” diye konuştu. (İHA-DHA)