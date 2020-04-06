Kargo şirketleri çalışıyor mu? İşte kargolar açık mı sorusunun yanıtı…

Corona virüsü salgınıyla birlikte birçok kişi evlerinde kalıp sokağa çıkmıyor ancak kargo kuryeleri çalışmaya devam ediyor. Hatta, kargolara talep ciddi şekilde arttı. İşte detaylar…

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kapatma kararı listesinde PTT ve kargolar yer almıyor ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.

TEMASSIZ TESLİMAT YAPILIYOR

MNG Kargo’nun duyurduğu önlemler şöyle:

* Tüm kargolar aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Bu da kargoları 30 gün boyunca koruyor.

* Kargolar evlerden alınıp gideceği adrese bırakılıyor, temassız teslimat uygulaması yapılıyor.

* Dağıtım personelleri, maske takıp eldiven kullanıyor.

* 1-5, 6-15 ve 16-30 kg/desi kargolar tüm Türkiye’ye SMS ve ambalaj dahil sabit fiyatla taşınıyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için saat 14.00'a kadar 0850 22 06 06 numaralı #evdekal hattını arayarak adrese kurye çağırmak gerekiyor.

* Personel, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor.



ARAS KARGO’DAN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÜCRETSİZ TAŞIMA

Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine göndermeye başladığını duyurdu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD-SOYAD-T.C KİMLİK NO-DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552'ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0-15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor.

Aras Kargo ayrıca, virüsle ilgili şu önlemleri aldıklarını açıkladı:

* Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerle kuryeler arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriliyor.

* Şube içine en fazla 3 müşteri alınıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriliyor. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirildi.

* Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldivenin kuryelerin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirme yapılıyor.

* Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediliyor.

* T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alınıyor.

* Tüm şubeler ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

YURTİÇİ KARGO'NUN ALDIĞI ÖNLEMLER

1. Yurtiçi Kargo ailesi olarak, Coronavirus (Covid-19) hakkındaki haberleri ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlıklarımız tarafından verilen tavsiyelere harfiyen uyuyoruz.

2. E-Ticaret gönderilerinde temassız teslimat metoduna geçilmiştir.

3. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Bakanlıklarımızın tavsiyelerine dayanarak, özellikle el hijyeni odaklı temel hijyen protokolünün önemi konusunda bilincin yüksek tutulması adına tüm çalışanlarımız ile kapsamlı iletişim halindeyiz. Tüm birimlerimizde ve araçlarımızda dezenfektan içerikli temizleyiciler bulunmasını ve bunların kullanılmasını sağlıyoruz.

4. Tüm kargoların toplandığı kargo aktarma merkezlerimizde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz.

5. Şube ve acentelerimizde temizlik önlemlerini artırdık ve düzenli olarak şubelerimizin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz.

6. Kuryelerimizin alıcılar ile hiçbir şekilde tensel temas kurmaması ve kişisel korunmasını aksatmaması konusunda uyarılarımızı gerçekleştiriyoruz.

7. Personelimizin sağlığını yakından takip ediyoruz. En ufak bir şüphe halinde sağlık kuruluşları ile temasta olacağız.

8. Personelimizin ihtiyaç halinde kullanması için maske ve eldivenler tedarik edilmiş, sahaya gönderimi sağlanmıştır.

9. Tüm kriz planlarımızı oluşturduk. Olası tüm durumlara karşı hazırlıklıyız.