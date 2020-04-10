Karısını vahşice öldürdü! 8 saat sonra cinayeti itiraf etti

Bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşinin boynuna balta ile vurdu. Kiraz Y. aldığı darbe ile yaşamını yitirdi. Mustafa Y. eşinin cesedini kanepenin altındaki sandığa koydu, daha sonra kanları temizledi. Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eve gelen polis, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Mustafa Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)