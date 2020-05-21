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Karpuzu kestirip almayan müşteriyi bıçakla kovaladı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyince pazarcı ile tartıştı. Pazarcı, bıçakla karpuzu almayan müşteriyi kovaladı.

17:47 -
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Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti.

Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi.

Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. DHA

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