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Kavgada silahlar çekildi! Polis harekete geçti

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

00:17 -
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Kavgada silahlar çekildi! Polis harekete geçti

Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2’nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucunda bir kişi vücuduna isabet eden kurşun nedeni ile yaralandı. Saldırganlar, otomobile binerek bölgeden uzaklaşırken, kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İHA

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