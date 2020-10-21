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Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Sivas’ta kayıp olarak aranan K.H.'nin Kızılırmak kenarında cesedi bulundu. K.H.'nin av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Güncellenme: 15:33, 21/10/2020
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Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Sivas’ta yol üzerinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada cesede 5 metre uzaklıkta bir adet av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cesedi morga kaldırıldı.

Öte yandan cesedin yakınları tarafından bir gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 3 çocuk babası K.H. ya ait olduğu tespit edildi. Yol kenarında park halinde bulunan K.H.’ye ait araçsa otoparka çekildi. (İHA) 

Çocuk Polis Sağlık Sivas
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