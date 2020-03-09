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Kaymakamdan skandal ‘Cumhuriyet’ paylaşımı

Mardin’in Yeşilli İlçesi Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’in sosyal medya paylaşımları tepki çekti. Cumhuriyet için “köksüzler cumhuriyeti” ifadesini içeren paylaşımda bulunan Kaymakam Eşki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’liler aleyhine mesajlar paylaştı, solcuları “düşman” ilan etti.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Kaymakamdan skandal ‘Cumhuriyet’ paylaşımı

Kaymakam sosyal medyada bu profili kullanıyor

‘DÜŞMAN' DEDİ

Kaymakam Eşki, Twitter hesabında Türk solu için, “Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in bugününe: Türk solu bir milli güvenlik problemidir… Kendi devletine düşmanlık eder” diye yazdı. Kaymakam Eşki, Abdülhamit, İskilipli Atıf Hoca ve Kral Faysal'a övgüler dizen mesajları da sayfasında paylaştı. Eşki, “Sultan Abdülhamid'in Sağlık Bakanlığı duvarındaki fotoğrafını skandal diye duyurdular. Sanki GATA'yı, Haydarpaşa Numune'yi, Şişli Etfal'i, Darülaceze'yi, Kızılay'ı ve 300 civarında hastaneyi kuran Abdülhamid değil Ecevit'ti. Köksüzler cumhuriyeti” şeklindeki yazıyı sayfasında paylaştı. Kaymakam Eşki, Kanal İstanbul'a destek mesajları da paylaştı.

CHP istanbul Kemal Kılıçdaroğlu Mardin Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 06:07 09.03.2020
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