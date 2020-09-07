Kaymakamlar görevden alındı Metiner’den gönderme geldi: Demek ki neymiş…

Batman’ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı’nın Sason Kaymakamlığı’na 10 Eylül 2018’de, Aşçı’nın ise Beşiri Kaymakamlığı’na 7 Ağustos 2019’da getirildiği bildirildi.

ŞANLIURFA’DA İKİ İSİM

Şanlıurfa’da ise Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındı. Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.



İHA’nın haberine göre Özer ve Akıl’ın neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

METİNER’DEN AĞRI İDDİASI

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner de Ağrı’da 3 kaymakamın görevden alındığını öne sürdü. Metiner, İçişleri Bakanlığı’na teşekkür ederken Bakan Soylu’yla yaşadığı tartışmayı da üstü kapalı olarak hatırlattı. Metiner’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

* Ata yurdum Ağrı'dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar.

* Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız. Duyarlılığından dolayı Bakanlığımıza teşekkürler.

SOYLU İLE TARTIŞMIŞTI Metiner, bir TV kanalında geçtiğimiz günlerdeki FETÖ tartışmasında FETÖ'cülerin kritik yerlere atandığını ima etmiş, 'Elimizde isimler var' demişti. Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Metiner arasında polemik yaşanmıştı. Soylu 'Elimizde isimler var demesini kendime bizatihi hakaret kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Metiner'in “Asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum” demesi üzerine Soylu, Bakara suresinin 10'uncu ayetiyle yanıt vermişti: 'Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır.' Tartışma daha sonra tatlıya bağlanmıştı.