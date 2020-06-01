Kayseri Devlet Hastanesi’nden skandal paylaşım!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hastanenin skandal paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla tepki gösterdi:

* Yalan hem de kuyruklu yalan. Şehir Hastanesi için kapısına kilit vurmaya kalktıkları, onlarca yıl yüz binlerce hastaya derman olan Kayseri Devlet Hastanesi’ni sanki 2 yıl önce açılmış gibi göstermek bu ülkeye bu ülkenin değerlerine büyük bir saygısızlıktır.

* Kutladıkları şey Kayseri Devlet Hastanesi’nin açılışı değil olsa olsa Kayseri Şehir Hastanesi için peşkeş çekilen kamu yatırımları, kullanıldırılmayan yatak kapasitesidir.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA EKLENDİ

Gelen tepkiler üzerine hastane yönetimi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Hastanemizin eski tarihi mekânı ve binalarının yerine 1 Haziran 2018’de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapanmasıyla Kayseri Devlet Hastanesi olarak yeni ismiyle açılmıştır.

* Emeği geçen herkese teşekkürler. Bu vesileyle yeni ismimizin 2. yılını kutlar, tüm hemşerilerimize sağlıklı ömürler dileriz.

Öte yandan yapılan paylaşımda hastanenin logosunda kuruluş yılı olarak 1939 yazması da dikkat çekti.