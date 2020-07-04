Kediler için tartıştığı annesini öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki İlhan Süngerciler, dün sabah 112 Acil İhbar hattını arayarak annesi Nuray Duğrul'un (54) mutfakta hareketsiz şekilde yattığını söyledi.

Eve gelen sağlık ekipleri Nuray Duğrul'un öldüğünü belirledi. Duğrul'un cansız bedeni olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Bu sırada Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri İlhan Süngerciler'in verdiği ifadelerden şüphelendi. Süngerciler aynı gün gözaltına alındı.

İKİNCİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ilk ifadesinde, annesinin tansiyon hastası olduğunu, sabah kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldığını, annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.

İkinci kez ifadesi alınan Süngerciler, cinayeti itiraf etti. Cinayeti kedi yüzünden işlediğini belirten İlhan Süngerciler, şunları söyledi:

* Eve sokakta bulduğum 2 yavru kedi ile bir yavru köpek getirmiştim. Hayvanlara olan ilgim çok büyük. Sabah uyandığımda annem, hepsini evden götürmemi istedi, biraz tartıştık ve itiştik.

* Annem o sırada kafasını mutfaktaki mermere çarptıktan sonra yere düştü ve ben evden çıktım gittim. Birkaç saat sonra eve geldiğimde annemi hareketsiz yerde yatarken gördüm. Çok üzgünüm.

Süngerciler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.