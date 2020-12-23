Kemal Kılıçdaroğlu 1 liralık tazminat davasını kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesi aleyhine açtığı dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nu haklı bulan mahkeme gazeteyi 1 liralık tazminata mahkum etti. Karar istinaf mahkemesinde de onaylandı.

ÇERÇEVELENEN 1 LİRA CHP GENEL MERKEZİ'NE ASILACAK

Avukat Murat Ergün, dava dosyası ile birlikte kazanılan 1 lirayı çerçeveleterek Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

Plaket şeklindeki çerçeveye söz konusu 1 lira yerleştirilirken, altına da “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılılçdaroğlu'na FETÖ iftirası atan Sabah gazetesinden mahkeme kararı ile alınan 1 TL'lik manevi tazminat tutarıdır” ifadesi yazıldı.

Ergün, Kılıçdaroğlu'na “FETÖ iftirası atanlara da aynısını yaptırabiliriz” dedi. Kılıçdaroğlu bu sözleri gülümseyerek karşıladı.

KILIÇDAROĞLU'NA İFTİRA ATILDIĞI MAHKEMECE SABİTLENDİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Murat Ergün, SÖZCÜ'ye yağptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Havuz medyası, karşılığında bir müeyyide ile karşılaşmadıkları için bir söz tutturmuş gidiyor. FETÖ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sözde yan yana getirecek sözde haberleri çok sık yapıyor. Bunu yapmakta hiçbir sakınca görmüyorlar.

* 2018 yılında böyle bir sözde haberin altına imza atmışlardı. Kemal Bey ile bunun yanıtsız bırakılmaması gerektiğini görüşmüştük. Kendisi de benimle aynı fikri paylaştığını söylemiş ve bana vekaletname vermişti.

* Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız davayı kazandık. Sabah gazetesi bu kararı istinaf mahkemesine taşıyarak itiraz etti. İstinaf mahkemesi de bizi haklı buldu, oradan da lehimize karar çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile bir alakası olmadığını hukuken kayıt altına almak ve gerçek dışı haberlere karşı bu davayı açtıklarını ifade eden Ergün, “Kemal Bey'e iftira atıldığı mahkeme kararıyla sabitlenmiş oldu” diye konuştu.

“BU 1 LİRA 1 MİLYONLUK TAZMİNATTAN KIYMETLDİR”

Ergün, 1 lira tazminat talep etmeleri hakkında ise şöyle konuştu:

* Tabii biz para peşinde olmadığımız için, sadece sembolik olarak 1 (bir) liralık dava açtık. Bu 1 liralık dava 1 milyon liralık davadan daha kıymetlidir. Küçük bir para ne büyük anlam taşıyor.

Avukat Murat Ergün’ün Kılıçdaroğlu ile buluştuğu o anlar CHP’nin Twitter’daki resmi sayfasında da paylaşıldı. Kılıçdaroğlu paylaşımı retweet etti.

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