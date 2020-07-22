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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir rakip daha çıktı

CHP'nin bu hafta sonu gerçekleşecek kongresi öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir isim daha rakip oldu. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan sonra CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman da genel başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
09:57 -
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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir rakip daha çıktı

CHP’nin 25-26 Temmuz’da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi.

CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman, kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. 26. Dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “İmza vererek bizi yarışa sokmak kurultay delegelerinin, CHP'yi iktidar yapmak hepimizin sorumluluğu” diyerek, adaylığını açıklamıştı.

Parti içindeki Kemal Kılıçdaroğlu muhalifi ‘Gelecek İçin Biz’ grubundan Murat Akbaş da PM üyesi İlhan Cihaner’in genel başkanlığa aday olacağını duyurmuştu. Ancak İlhan Cihaner henüz bir açıklama yapmadı.

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Son güncelleme: 09:58 22.07.2020
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