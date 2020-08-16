Kendini yakan esnafa kamu davası

Bursa’da Uludağ Bakacak Seyir Terası’nda çaycılık yapan Fikret Güven, bölgede ucuz çay satıyor, parası olmayanlara da bedava çay veriyordu. Büfeye giden yol kapatılınca Güven’in işleri de bozuldu. Güven'in iddiasına göre kar araçlarını kiralamak isteyen firmalar Bursa Valiliği’ne yolun tehlikeli olduğu ve kapanması gerektiği yönünde baskı yaptı.

‘DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM’ DİYEREK KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Büfesine gitmesine izin verilmeyen Fikret Güven soluğu valilik binası önünde aldı. İşlerinin gün geçtikçe kötüye gitmesine daha fazla dayanamadığını haykıran Güven, valilik önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Polislerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği adam polis aracına bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

“SÖZLEŞMESİ BİTTİ, RUHSATI DA YOK”

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü yaşanan olaylar üzerine Fikret Güven hakkında kamu davası açtı. 2.Bölge Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

* Uludağ Milli Parkı sorumluluk alanında Bakacak Mevkiinde bulunan Çay Ocağı ve Dürbün işletmeciliği işi kapsamında 4 m2 alan 2.Bölge Müdürlüğümüzce Bursa Büyükşehir Belediyesine ihale edilmiş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise aynı yeri Fikret Güven isimli şahsa 3 yıllığına kiralamıştır.

* Yapılan denetimlerde söz konusu yerin “İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının” olmadığının tespit edilmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesine mevcut durum yazılı olarak bildirilmiş, aynı zamanda ilgili şahsın vergi kaydının olmadığı da tespit edilmiş, bununla ilgili yasal işlemlerin başlatılması ilgili vergi dairesinden talep edilmiştir.

* Sözleşmeye aykırı bulunan eksiklikler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesince ilgilinin sözleşmesi iptal edilmiş 13.08.2020 tarihinde adı geçen şahsa “Tahliye Tebligati” yapılmıştır. Söz konusu şahsın sosyal medya üzerinden kurumumuz ve görevlileri ile ilgili yapmış olduğu gerçek dışı suçlamalara ait yayınlar ve paylaşımlar derlenerek Bölge Müdürlüğümüzce kamu davası açılmıştır.