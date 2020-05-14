Kent bu iddia ile çalkalanıyor: Üfürükçü kadın mahalleye virüs mü bulaştırdı?

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri’de yerel bir gazetede yazdığı köşe yazısında çarpıcı bir iddiada bulundu. Altınkaya, Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktardı.

“ÜFLEYENDEN MEDET UMAN YURDUM İNSANI”

Altınkaya olayla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi:

* Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor.

* Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyorlar.

* O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana!

“ÜFÜRÜKÇÜYE GİTMEYİN”

Kayseri Tabip Odası da Twitter hesabından Kayseri’deki corona virüsüyle ilgili son verileri paylaşıp vatandaşları uyardığı mesajında, “Evde Kal Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ TOPLU MEVLİDE KATILIYORLAR”

Sözcü'nün ulaştığı Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, yaşanan olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Kayseri'deki bir beldemizde ilk duyumlarımıza göre bir üfürükçüye giden vatandaşlarımızın corona virüsüne yakalandığı yönündeydi.

* Ama daha sonra araştırmalarımız neticesinde gerçek başka çıktı ve paylaşımımızı kaldırdık. Belde de corona virüsün çıkış noktası bir belediye otobüs şoföründen kaynaklı.

* Beldemizde yakın süre içerisinde 4 cenaze oluyor ve belde halkı cenazelere katlıyor. Son cenazede belde halkı toplu mevlide katılıyor ve birçok vatandaşımız corona virüsüne yakalanıyor. Şu an beldede bir mahalle ve daire karantinada.

“KURALLARA UYALIM”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Per, “Corona virüsü tedbirleri kapsamında toplu cenaze namazı ya da mevlide katılmak yasak. Maalesef vatandaşlarımız bu kuralı çiğnemişler. Benzeri bir durumunu yaşanmaması tek dileğimiz. Bu yüzden Bilim Kurulu üyelerinin verdiği her karara vatandaşlarımızın uyması gerekir” şeklinde konuştu.

25 KİŞİNİNİN CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan olayın Koca Sinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde yaşandığı, mevlid programına katılan 25 kişinin corona virüsü testinin pozirtif çıktığı öğrenildi.