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Kılıçdaroğlu 1. Meclis’ten seçim mesajı verdi: Milletin oyundan korkmamak lazım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gittiği 1. Meclis'in önünde seçim mesajı verdi, "Zor günlerden geçiyoruz... Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım, milletin oyundan korkmamak lazım" dedi.

Güncellenme: 13:26, 29/10/2020
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. Meclis’i ziyaret etti. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları, inançlar vardı, kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi.

* Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi.

“CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK ZORUNDAYIZ”

* Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlk Anayasa'da yazıldığı şekliyle, Hakimiyet bilakayd-ü şart milletindir ifadesi Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram, güzel bir deyimdir. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak.

* Bu binayı bugün gezdim doğru. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız.

“ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

* Eğer bu ülkede 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi, Hakimiyet bilakayd-ü şart milletin olacaksa milletten korkmamak lazım, milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor.

* Zor günlerden geçiyoruz ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim; Bu ülke en zor günlerinde bile biraya gelerek barış içinde bütün zorlukları aşmıştır ve biz de aşacağız ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

* Bu bina bizim için çok değerli, içeride Cumhuriyet'i kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz, rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdir o değerlere sahip çıkmak da bizim görevimiz.”

ANAYASA CHP demokrasi Kemal Kılıçdaroğlu Meclis seçim
Yayınlanma Tarihi:12:40,
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