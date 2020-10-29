Kılıçdaroğlu 1. Meclis’ten seçim mesajı verdi: Milletin oyundan korkmamak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. Meclis’i ziyaret etti. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları, inançlar vardı, kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi.

* Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi.

“CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK ZORUNDAYIZ”

* Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlk Anayasa'da yazıldığı şekliyle, Hakimiyet bilakayd-ü şart milletindir ifadesi Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram, güzel bir deyimdir. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak.

* Bu binayı bugün gezdim doğru. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız.

“ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

* Eğer bu ülkede 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi, Hakimiyet bilakayd-ü şart milletin olacaksa milletten korkmamak lazım, milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor.

* Zor günlerden geçiyoruz ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim; Bu ülke en zor günlerinde bile biraya gelerek barış içinde bütün zorlukları aşmıştır ve biz de aşacağız ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

* Bu bina bizim için çok değerli, içeride Cumhuriyet'i kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz, rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdir o değerlere sahip çıkmak da bizim görevimiz.”