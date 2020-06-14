Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci’den hasar bilgisi aldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17:24’te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Karlıova'daki deprem Bingöl dışında, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Muş ve Erzurum gibi çevre illerden de hissedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5,7'lik depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi telefonla aradı. Deprem nedeniyle oluşan hasar hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Vali Ekinci ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

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