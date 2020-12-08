Kılıçdaroğlu: Deprem bir partinin değil hepimizin sorunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası; Büyükşehir, Bayraklı, Bornova ve Seferihisar belediye başkanlarından brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

42 MİLYON LİRALIK KİRA YARDIMI YAPILDI

– Şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane belediyeye ait konutlara yerleştirildi, bütün iç donanımı, tefrişatı sağlanarak… 4 bin 200 aileye de ayrıca 10’ar bin lira kira yardımı yapılmış.

– Eğitimle ilgili olarak öğrencilerin bütün talepleri, tablet başta olmak üzere karşılanmış vaziyette. Bir an önce yıkılması, onarılması ya da güçlendirilmesi gereken ağır ve orta hasarlı binalar var. Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı da çok önemli. İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz de hükümetle bu sorununun rahat bir şekilde giderilmesi açısından da ellerinden gelen tüm çabayı gösterecek.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TARİH YAZDI

– Gerek bizim diğer belediyelerimiz, gerek AK Parti’ye veya MHP’ye ait belediyeler var, İYİ Parti’ye ait belediyeler var, o belediyelerin de şöyle ya da böyle katkıları olmuştur. Merkezi hükümet de elinden gelen çabayı gösterme konusunda bir gayret içine girmiştir ama şu açık ve nettir, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve belediye başkanlarımız burada bir tarih yazmışlardır.

– Ayakkabıdan tutun iletişime kadar, buzdolabından tutun çamaşır makinesine kadar, televizyondan tutun elektrik süpürgesine kadar bütün ihtiyaçlar belediyelerimiz tarafından karşılanmıştır. Giyimi, yiyeceği, içeceği, donanımı her şeyi karşılanmıştır. Bu nedenle bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ederim.

MERKEZİ-YEREL YÖNETİM GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALI

– Bizim gönlümüzde yatan merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyaloğun olmasıdır. Sorun bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorundur. Bu ortak sorunun giderilmesi lazım. Merkezi yönetimle yerel yönetimler el birliği, güç birliği yaptıkları taktirde bundan vatandaşlar memnun olacaklardır. Bu vatandaşların içinde her partiye oy veren kişiler var. Parti ayrımı yapmaksızın, belediyelere engel çıkarmaksızın, iş birliği halinde bütün bu sorunları çözmek mümkündür.