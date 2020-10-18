Kılıçdaroğlu: Onu hep dik duruşuyla hatırlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için bir mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şu şekilde:
* Türkiye, basın camiasının duayen isimlerinden Bekir Coşkun'u kaybetti. Öncelikle, kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.
* Hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdü. Kalemini satmadı; eğilip, bükülmedi. Onu hep, bu dik duruşu ile hatırlayacağız.
* Bekir Coşkun gazeteci ve sanatçı kimliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir “Hayvan Hakları Savunucusu” idi. 4 Ekim 2020 tarihli son yazısını da onlara ayırmıştı.
* Ama belki de bize vedası, 30 Eylül 2020 tarihli köşe yazısında saklıydı. O gün;
“Yazı bilmem
Yazarım yazı bilmem
Bu yaz böyle geçti
Gelecek yazı bilmem…” demişti.
Gazetecilik mesleğine, demokrasimize kattıkların için binlerce kez teşekkürler…
Seni hiç unutmayacağız Sevgili Bekir Coşkun…”