Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ‘ihanet oluşumu’ dediği ve ‘kapatılsın’ çağrısı yaptığı Türk Tabipleri Birliği (TTB), siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TTB’ye destek ziyaretinde bulunacağı açıklandı. Kılıçdaroğlu, 22 Eylül 2020 Salı günü Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret edecek.

‘YÖNTEMİYORSUNUZ, TÜKENİYORUZ’ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz günlerde yetkililere ‘Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz’ diye seslenmiş; on binlerce hekim ve sağlık çalışanı yakasına “siyah kurdeleler” takmıştı.

Bu farkındalık etkinliğinin yapıldığı sıralarda MHP lideri Devlet Bahçeli, “Adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısında bulunmuştu.