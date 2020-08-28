Kılıçdaroğlu: Ya tarih bilmiyorlar ya ihanet içindeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Mücadelenin kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret edip, karanfil bıraktı ve dua etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Anadolu toprağını her karışı insan kanıyla sulanmıştır. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı çok zor şartlar altında verdik. İnsanlar yaşamlarını çocukları için seve seve feda ettiler'' dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının salgın gerekçesiyle ertelenmesine değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

KURTULUŞ Savaşı'nın hangi şartlarda verildiğini biliyorlar mı? Ayağında çarığıyla, kucağında çocuğuyla, omzunda topuyla cepheye silah taşıyan anneleri biliyorlar mı? Devleti yöneten erkan ‘Keşke Yunan galip gelseydi' diyen adamın ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya da ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplumun önünde kabul ediyorlar. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışında acı var, gözyaşı var, Mehmetçiğin kanı var.

30 AĞUSTOS, Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır, ağır bedellerin ödenmesidir. Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda yapıldığını bilmeyen bir ekiple, tabloyla karşı karşıyayız, bu hepimizi üzüyor. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de, Kazım Karabekir'i de, Rauf Orbay'ı da oturur yeniden okurlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Nutuk'u bastırdı. Bütün bakanlara göndermesini istedim.

BİLİN bakalım bu savaş nasıl verildi, nasıl mücadele edildi, Osmanlı nasıl teslim alındı, Osmanlı teslim alınırken durum neydi? İşgal altında bir Samsun, işgal altında bir Erzurum, işgal altında bir Gaziantep, işgal altında bir Kahramanmaraş… Böyle yasaklarla falan olmaz bunlar. Hepimizin düşünmesi lazım.

CHP Sözcüsü Öztrak, iktidara seslendi: Ortak tarihimizi kimse bölmesin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Malazgirt Zaferi'nin de Zafer Bayramı'nın da milletin olduğunu söyledi. “İlk zafer de son zafer de bizimdir” diyen Öztrak, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Nasıl, 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarını bize açtıysa, 30 Ağustos 1922 de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman teslim edilmeyeceğini, yedi düvele gösterdiğimiz gündür. Anadolu ve Trakya, bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur. Milletimizin ortak tarihini kimse bölmesin. Bizler, milli bayramlarımızı; senin bayramın, benim bayramım diyerek bölenlerden olmayacağız. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Tek adam vesayet rejimi bu onurlu mirası korumak konusunda hep sınıfta kalmaktadır.”