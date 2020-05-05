Kılıçdaroğlu, YKS mağduru öğrencileri dinledi: Geleceğimiz bir kişinin dudakları arasında!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS tarihi ikinci kez değiştirildiği için mağdur olan, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

“TURİZM EĞİTİMDEN ÖNDE Mİ GELİYOR?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu görüşmede, öğrencilerin yaşadıkları sorunları, zorlukları dinledi.

Öğrenciler, Kılıçdaroğlu'na şunları aktardı:

* Sürekli birtakım şeyler değişiyor ve biz öğrencilerin psikolojisi bunda olumsuz etkileniyor.

* “Artık iş işten geçti”, “Seneye tekrar girelim bu sınava” diye düşünenler var.

* Hangi aile çocuğunu böyle güvenle gönderebilir ki sınava?

* Sınavı turizmden dolayı öne çektiklerini söylüyorlar. E turizmin o zaman bizim ülkemizde eğitimden daha mı önde geldiğini anlamalıyız biz?

* 17-18 yaşındayız, psikolojimizin bu kadar şeyi kaldıracağını düşünmüyorum, şu an hepimizin eli ayağı birbirine girmiş durumda.

“EĞİTİM SİSTEMİ YERİN DİBİNE DOĞRU BATMAYA DEVAM EDİYOR”

* Sadece öğrencilerin değil bu ülkenin geleceğini etkileyen bir konu.

* Bir dönem üniversite sınavına hazırlanmış ve üniversite okumuş herkes bunu rahatlıkla anlayabilir.

* Ya geçmişe bakmayı unuttular ya da bu süreci hiç yaşamadılar.

* Umarım bu konu tekrar gözden geçirilerek daha doğru bir karara varılır.

* Eğitim sistemi her konuda yerin dibine doğru batmaya devam ediyor.

* Geleceğimizin bir kişinin dudaklarının arasında olması bizi çok üzüyor.

KILIÇDAROĞLU: GENÇLERİMİZ KOBAY DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorunlarını tek tek dinleyerek notlar aldı.

Seslerini duyurmalarına fırsat verildiği için teşekkürlerini ileten öğrencilerin konuşmasının ardından, Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Dün bir karar çıktı ve o kararla sınav tekrar öne alındı.

* Bu işin altında hangi eğitimcinin imzası var? Hiçbir eğitimcinin imzası yok.

* Hangi eğitimci çocuklarıyla bu kadar oynar? Hiçbir eğitimci bunu yapmaz.

* Eğer siz çocuklarınızı değil de gelecek turistleri düşünürseniz ve bir kuşağı feda etmeyi göze alırsanız, bu sınava girecek olan bütün çocuklar, bütün gençler, bütün umutlarımız bir anlamda kendilerini buna göre programladılar.

* Ve sonra ne oldu? Her şey altüst oldu.

* Feda edilen gençlerimiz ve bu gerçekten de son derece üzüntü verici bir olay.

* Sesinizi duyuramadığınızı da söylediniz.

* Sizin sesinizi duymak isteyen herkes aslında duydu.

* Ve sizin ne kadar haklı olduğunuzu onlar da biliyorlar.

* Biz de çağrı yapacağız, siz de çağrı yapın.

* İsterseniz gelin çağrıyı ortak yapalım.

* Bunu bir daha düşünsünler, gençlerimiz kobay değildir.

* Gençler bu ülkenin umududur, bu ülkenin geleceğidir.

“MÜCADELEMİZİ YAPACAĞIZ”

* Bir arkadaşımız “Kimse bizi düşünmedi” diye de bir sitemde bulundu. Doğrudur.

* Sizi dinlemediler, çünkü sizi umursamadılar.

* Ama siz bunu unutmayın, hafızanızın bir yerine bunu mutlaka kaydedin.

* Sizi umursamayanları siz de umursamayacaksınız.

* Kararlı bir şekilde çalışın. İnadına çalışın, inadına başarılı olun, inadına mücadele edin, önünüze hangi engeller konulursa konulsun, engelleri aşmasını bilin.

* Haksızlık mı yaptılar? Haksızlığı yeneceksiniz, başaracaksınız. Sınavda da başaracaksınız.

* Arzu ettiğiniz, beklediğiniz üniversiteye de inşallah gireceksiniz.

* Biz bunu tabii duyuracağız, tarihin değişmesi konusunda mücadelemizi yapacağız.

* Ama dediğim gibi siz özel bir beklenti içinde olmadan ne yaparlarsa yapsınlar sınavda başarılı olma kararlılığınızı her ortamda gösterin.

* Hepinizi seviyorum, hepinize inanıyorum ve hepinize güveniyorum.