Kılıçdaroğlu’na ilk destek Manisa’dan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki Suriye ve mart ayı sonunda partisinin olağan kurultayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa eski milletvekili Hasan Ören, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve üyeler de katılarak destek verdi.

CHP, GÖZALTINA ALINAN GAZETECİYE DESTEK ÇIKTI

CHP İl Başkanı Balaban açıklamasında ilk olarak, “Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Manisalı gazeteci Hülya Kılınç konusuna değindi. Balaban, parti olarak gazeteci Hülya Kılınç'a destek olduklarına belirterek, “Manisa'nın yüz akı gazetecilerinden Hülya Kılınç gazeteci arkadaşımızın gözaltına alındığını ve İstanbul'a götürüldüğünü üzüntüyle öğrendik. Hülya Kılınç yalnız değildir. CHP Manisa ailesi olarak sonuna kadar yanındayız ve sahip çıkacağız. Bu konunu takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“SINIRLARDAKİ İNSANLIK DRAMININ SORUMLUSU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR”

Açıklamasının ikinci kısmında gündemdeki Suriye konusuna değinen CHP'li Balaban, Suriye politikasında AKP'nin sınıfta kaldığını belirterek, Türkiye'de kalan mülteciler için harcanan yaklaşık 40 milyar dolar ile sıkıntıda olan çiftçinin ve esnafın kalkınabileceğini söyledi. Balaban konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Suriye konusundaki yanlışlar Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesi konumuna getirdi. Sınırlarda bir insanlık ayıbı, dramı yaşanıyor. Bu dramların siyasi olarak kurum olarak sorumlusu AKP'dir. Kişi olarak sorumlusu da birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada da yıllardır onun hatalı politikalarına destek veren Devlet Bahçeli'dir.

Devlet Bahçeli'nin sayın genel başkanımızın elini sıkmaması genel başkanımızı küçültmez. Tam aksine sayın genel başkanımızı büyültür. Ama küçülen Devlet Bahçeli ve onun anlayışı olmuştur. Neden, hem milli birlik ve beraberlik diyeceksiniz hem nutukları atacaksınız, sanki bu olayların sorumlusu sayın genel başkanımızmış gibi bir tavır alacaksınız. Bu bir çifte standarttır. Bu bir siyasi aymazlıktır''

“TARİH AYMAZLIĞI İÇİNE DÜŞMÜŞ”

CHP'li Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'i Çanakkale'ye benzetmesine karşın ise, “Recep Tayyip Erdoğan şaşkınlığından İdlib ile Çanakkale'yi karşılaştırmaktadır. Diyor ki; ‘Atatürk'te orda, Ben Size Ölmeyi Emrediyorum' diyor. Ama unutmasınlar ki orası Çanakkale'ydi, orda vatan savunuluyordu. Atatürk onları söylerken sarayda değildi, cephenin tam göbeğindeydi. Bunu hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Şaşkınlıkla İdlib ile Çanakkale'yi kıyaslayacak kadar bir tarih aymazlığının içine düşmüş'' ifadelerini kullandı.

“KEMAL BEYLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

CHP'li Balaban açıklamasında son olarak CHP'nin Mart ayında sonunda gerçekleştirmesi beklenilen olağan kurultayında mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirterek, “Önümüzdeki CHP'nin kurultayında Manisa il örgütü ve ilçe örgütleri olarak ve saygı değer kurultay delegelerimizle yaptığımız görüşmeler sonucu oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacağız. Kemal Bey ile yürüyeceğiz. Kongre de de Manisa il örgütünün kurultay delegelerinin genel başkan adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama parti terbiyemiz gereği bütün genel başkan adayları da bizim için saygındır. Onlara da başarılar diliyoruz. Ben kötü günlerin uzakta kalacağına güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum'' ifadelerini kullandı.