Kılıçdaroğlu’na rakip çıktı, adaylığını açıkladı

CHP 24’üncü dönem Mersin Milletvekilli Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart’ta yapılacak 37. Olağan Genel Kurultay’da ‘genel başkan aday adayı’ olduğunu partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla duyurdu.

Aday adaylığı sürecinde partililerden destek beklediğini kaydeden Aytuğ Atıcı, “Türkiye’ye demokrasi getirebilmesi için öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içerisindeki demokrasi anlayışını daha da üst düzeylere taşımalı ve diğer partilere örnek olmalı” dedi.

KARARLAR TABANDAN TAVANA DOĞRU ALINMALI

CHP’de karar mekanizmalarının tabandan tavana doğru işlemesi gerektiğini belirten Atıcı, “Günün değişen koşullarına göre yeniliklerin yapıldığı yepyeni bir öyküyü yazmak için bu yola çıkmış bulunuyorum” dedi. CHP’de bütün bunları yapabilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunun altını çizen eski milletvekili, şunları söyledi:

CİDDİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR

* CHP’ye üyesi ya da sadece oy vererek destek olan dostlarımızın partimizde reform niteliğinde ciddi değişiklikler istediği, bu isteği yüksek sesle haykırdığı hepimiz tarafından duyulmaktadır.

ÇARŞAF VE BLOK LİSTEYE SON

* Parti içi demokrasiyi evrensel, sosyal demokrasi değerlerine getirebilmek için bize yakışır bir reformların yapılması lazım. Tüm kademelerdeki parti yöneticilerinin çarşaf listeyle belirlenmesi, blok listeyle seçimlerin tamamen kaldırılması gerekmektedir.

OY ORANINI DÜŞÜREN İSTİFA ETMELİ

* Partimizin cumhurbaşkanı adayı tüm üyelerin katılımıyla yapılacak olan ön seçimle belirlenmelidir, orada da yarış olmalıdır. Genel veya yerel seçimlerde partinin kendi adına aldığı oy oranı bir önceki genel veya yerel seçimlere göre aldığı oy oranından daha az ise ilgili il, ilçe başkanı ve yöneticilerinin istifa etmesi sağlanacaktır. (DHA)