Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

Pazartesi günü açıklanması beklenen 2021 asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır" dedi.

Güncellenme: 16:07, 26/12/2020
Haberler Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baknlığı ile işveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacak.

Doğrudan 7 milyon kişiyi etkileyecek ücretle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar oğlu ise asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu mesajında “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir2021 yılında uygulanacak asgari ücret pazartesi günü belli olacak2021 yılında uygulanacak asgari ücret pazartesi günü belli olacak
aile CHP Pazartesi sosyal medya Twitter