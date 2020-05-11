Kılıçdaroğlu’ndan ‘darbe’ iddialarına sert yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ TV canlı yayınında Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“TAMAMEN YAPAY GÜNDEM”

* Bizim ordumuz yok milletimiz var. Darbelerin bize getirdiği büyük sıkıntıları biz biliyoruz. CHP'nin ödediği bedelleri de biliyoruz. Bu tamamen yapay bir gündem. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Milyonlarca insanımız işsiz.

* Darbeyi kim yapar? Darbeyi yaparsa Milli Savunma Bakanı yapar. Darbe söz konusuysa alsın Hulusi Akar'ı, başka birini getirsin. Darbeyi engellesin. Size bir şey söyleyeyim CHP ne zaman iktidara yakın olsa bu darbe söylemini çıkarırlar.

AKŞENER’İN ÇAĞRISINA YANIT

* Sayın Akşener'in Memleket Masası çağrısı çok önemlidir. Bir vatanseverlik örneğidir. Bütün siyasi partilerin bir araya gelip ortak çözüm bulması gerekir. Ben bu çağrıyı çok önemli buluyorum.

* Ama bu çağrıyı keşke Sayın Akşener'den önce Sayın Erdoğan yapsaydı. Erdoğan bu çağrıya uymayacak çünkü çağrıyı yapması gereken devleti yöneten kişidir. Meral Hanım bu çağrıyı yaptı. Erdoğan gelir ya da gelmez bu çağrı çok önemlidir. Ben bütün siyasi partilerin genel başkanları olarak bu çağrıya evet diyelim derim.

* Telekonferans ile basına açık ya da kapalı da olabilir. Oturup konuşabilir, bazı çağrılar yapabiliriz. Her partide bu ülkeye kafa yoran değerli siyasetçiler var.

AKŞENER ÇAĞRI YAPMIŞTI! İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuştu. Akşener, 'Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adına da 'Memleket Masası' diyelim. Gıda erişimi ve güvenliği olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum' demişti

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ RANT ÇETELERİNE TESLİM EDİLDİ”

* Türkiye'yi bir rant alanına dönüştürmüşseniz, bunu sorumlusu sizsiniz. Rantı paylaşmak için bir tarafta rant çeteleri, yurt dışında da bir avuç çete var. Tefeciler. Rant çeteleri Londra'daki mahkemelere güvendiler.

* Türkiye Cumhuriyeti devleti rant çetelerine teslim edildi. 3 banka TL/dolar üzerinde gelir elde ediyor. Kardeşim ülkeyi bu duruma düşüren kim? Ülkeyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler. Kayınpederle, damat devlet yönetiyor. Alınan kararları onlardan başkası bilmiyor. İkisi beraber memleketi nereye götürecek?

“MHP VATAN TOPRAĞINI TERK EDENLERE DESTEK VERİYOR”

* MHP'nin içinde ne oluyor ben ona girmek istemem. Bütün siyasi partilere saygım vardır. Her siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır. Dolayısıyla “Şimdi üç hilalin zamanı geldi” ne demektir bu sandığı göstermek demektir. Sonra ne oldu bu değiştirildi. Berat Albayrak'a destek verildi.

* Saray soytarılarının bir numaralı adamı Sayın Erdoğan'dan sonra. Bu memlekette ne yapıldıysa Cumhur İttifakı’nın diğer aktörü de yapmıştır, bunlara destek vermiştir.

* Süleyman Şah Türbesinin bulunduğu toprak bizim toprağımızdı. Oradaki bayrağımızı indirdiler, toprağımızı düşmana terk ettiler ve MHP buna destek verdi. Vatan toprağını terk edenlere destek verenlere ne denir? Beni en çok bu üzüyor.

CHP’Lİ BELEDİYELERİN YARDIMLARININ ENGELLENMESİ

* 5 tane maske dağıtamayan iktidara iktidar mı denir? Koyun olsa bir yere kaçar, maske bu ya. Üretilen maskeyi götürüp vatandaşa dağıtamadılar. Bunlar rantı devşirme konusunda uzmanlar, vatandaşa hizmet götürme konusunda değil.

* Vatandaşa hizmet konusunda belediye başkanlarımızın eline kimse su dökemez. Belediye başkanlarımız tüm engellere rağmen yardımları vatandaşlarımıza ulaştıracaktır.