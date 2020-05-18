Kılıçdaroğlu’ndan ekonomik buhrandan çıkış çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen cuma günü “Pazartesi günü bir basın toplantısı ile buhrandan çıkış çağrısı yapacağım. İçeride ve dışarıda neler yapılması gerektiğini anlatacağım” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Tüm gazilerimizle birlikte, bu salgına karşı hepimizi duygulandıran ve gururlandıran ve özveriyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum.

* Türkan Saylan'ın 11. ölüm yıldönümü. Hayatını sağlığa, bilime, öğrenci yetiştirmeye, aydınlığa veren değerli hocamızı saygıyla anıyorum.

* Günün 24 saati çalışarak, çocuklarını, ailesini ihmal ederek çalışan bütün sağlık çalışanlarına hepimizin yürekten teşekkür borcu var. Bu borcumuzu da yerine getirmek isteriz.

* Yine bu süreçte şehit olan güvenlik görevlilerimiz, askerlerimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörün ülkemiz için, insanımız için nasıl bir felaket olduğunu hepimiz biliyoruz.

* 40 yıldır devam eden terörün sonlanması, güvenlik güçlerimizin bu konudaki başarıları gerçekten de takdire şayandır. Başarısı hepimizin ortak dileğidir.

* Hükümet, kamuda israfa son vereceğini taahhüt etmelidir. Tüm döviz taahhütlü sözleşmelerin Türk lirasına dönüştürüleceğini, makam aracı saltanatına son evrileceğine söz vermelidir.

* Yeni bir orta vadeli programı TBMM’ye getireceklerini kamuoyuna açıklamalıdırlar. Yeni bir bütçe ve gerçekçi bir plan gündeme gelmelidir. Bu ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.

* Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır.