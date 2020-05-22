Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘cami’ tepkisi!

Geçtiğimiz gün İzmir'in merkezi sistemle ezan okunan bazı ilçelerindeki camilerin frekansına sızılarak ‘Çav Bella' şarkısı çalınmıştı. Provokatif eylem bugün de devam etti. İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde bu kez Aşık Mahzuni Şerif’in eseri olan ve Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Yuh yuh” adlı şarkı çalındı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı provakatif eylemi kınadı. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

HABERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞAN ESKİ CHP’Lİ TUTUKLANDI

Eylemle ilgili haberin videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında ‘dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldığını duyuran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı paylaşanlardan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’i de gözaltına almıştı. Banu Özdemir hakkında, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi.

ERDOĞAN: CHP YÖNETİCİLERİ BU REZİLLİĞİ AKTARIYOR

Partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yaşananlarla ilgili çok tartışılan ifadeler kullandı. Erdoğan, “İzmir’de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT

Erdoğan’ın bu açıklamaları üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu bir mesaj daha yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir İl Başkanımız cami minaresinden marş çalınmasını kınadı, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı düzenledi, provokasyona dikkat çekerek, faillerin bulunmasını istedi.

* Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. “İbadet yerleri kutsalımızdır” dememin üzerinden 2 saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat “Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır” dedi…

* Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden “dombra” çalınmasını da biz kınamıştık.

* O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz! İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz.

İNCE: HEDEF GÖSTERMEYLE TUTUKLANDI

CHP’li eski milletvekili Muharrem İnce, yaşanan olayı rezalet olarak tanımlayarak, camilerdeki ses sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Banu Özdemir’in tutuklanmasıyla ilgili İnce, “Trollerin hedef göstermesiyle haber sitelerinde yer alan görüntüyü paylaştığı için Banu Özdemir tutuklandı. Devlet trol kafasıyla yönetiliyor. Yargı trol kafasıyla karar veriyor” dedi.

“CHP’Lİ ÖZKAN: ADLİYE TROL YÖNETİMİNİE Mİ GEÇTİ?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “İzmir adliyesine hiç yakışmadı. Banu Özdemir'i kurban seçtiniz. Camilerden müzik yayını yapan alçakları serbest bırakıp Banu Özdemir'i tutuklamaya sevketmek ve yandaş trollere tutuklandı diye yaydırmak, sonra infial oldu deyip tutuklamak adalet değil. Kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

Özkan, yaşanan olayla ilgili şu soruları gündeme getirdi:

“Camilerden İzmir'de müzik yayını yapan alçaklar kim? Telsiz frekanslarını kim kullanıyor? Neden onlar yakalanmıyor da bu aczi soran Banu Özdemir tutuklanıyor? İzmir adliyesine kimler baskı yapıyor? Adliye trol yönetimine mi geçti? İnfial müzik yayınına değil de Özdemir'e mi?”



“ENTRİKACILAR SİZİ”

Erdoğan’ın CHP’yi hedef alan sözlerine yanıt veren Özkan, “Bana Özdemir'in tutuklanma gerekçesi belli oldu. Sorum:Bu provakasyonu kim yaptı? Gücünüz onlara yetmedi mi, yakalamak istemediniz mi? Banu Özdemir'i niçin tutukladınız? Camiler bizim kutsalımız. Camilerimizi siyasete alet eden rezilleri neden yakalamıyorsunuz? Entrikacılar sizi!” ifadelerini kullandı.

“PARALEL ADALET BAKANLIĞI MI VAR?”

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Canileri, tecavüzcüleri adli kontrol şartıyla salıp bir masumu, cezaevine gönderen adaletinizi seveyim. Trollerin paralel Adalet Bakanlığı mı var? Onlar ne derse oluyor.

* Banu Özdemir'i değil suçluları yakalayın. Yoksa yakalayamaz mısınız? Troller mi istemiyor? İzmir'de camilerimize sahip çıkamayanlar serbest. Ama olanı anlatıp müftülük uyuyor mu demek suç.

* Banu Özdemir'i sadece trolleriniz istiyor diye tutukladınız. Ayıp. CHP hukukçu zulmüyle de, trol zorbalığıyla da,cami provakasyonunu siyaset aracı yapanlarla da mücadelesini sürdürecek.

* Banu Özdemir suçsuzdur. Onu kurban seçenler suçluları korumaktadır.

“ADANA’DA YILDIRIM, İZMİR’DE ÖZDEMİR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Erdoğan’ın ifadelerine yanıt verdi.

Özel, “Camiden müzik provokasyonunun sorumlularını ortaya çıkarmayıp, paylaşanı sırf CHP’li diye tutuklatan ucuz bir tezgah ile karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan’ın algı operasyonu için Adana’da Eren Yıldırım’ın, İzmir’de Banu Özdemir’in bayramı cezaevinde geçirmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

ʻʻ NE OLMUŞTU? İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden iki gün üst üste müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Banu Ö. gözaltına alındı.

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