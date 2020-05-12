Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan Hemşireler Günü mesajı: Fedakarlığınızı asla unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. Corona virüsü ile mücadele sürecinde hemşirelerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bütün hemşireleri yürekten selamlıyorum. Fedakarlığınızı asla unutmayacağız'' dedi.

14:54 -
Haberler Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu.

”HEPİNİZİ YÜREKTEN ALKIŞLIYORUZ”

Corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşların evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışla destek olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ”12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Bütün hemşireleri yürekten selamlıyorum. Fedakarlığınızı asla unutmayacağız.

Ailelerinize gidemediniz, çocuklarınızı kucaklayamadınız hastalar sağlığına kavuşsun diye. Sizin fedakarlığınız Türkiye’nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve hepimiz sizi yürekten alkışlıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi” açıklamasında bulundu.

CHP Corona Kemal Kılıçdaroğlu Sağlık sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 15:14 12.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more