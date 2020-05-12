Kılıçdaroğlu’ndan Hemşireler Günü mesajı: Fedakarlığınızı asla unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu.

”HEPİNİZİ YÜREKTEN ALKIŞLIYORUZ”

Corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşların evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışla destek olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ”12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Bütün hemşireleri yürekten selamlıyorum. Fedakarlığınızı asla unutmayacağız.

Ailelerinize gidemediniz, çocuklarınızı kucaklayamadınız hastalar sağlığına kavuşsun diye. Sizin fedakarlığınız Türkiye’nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve hepimiz sizi yürekten alkışlıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi” açıklamasında bulundu.