Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel yorumu: İnandığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda partisinin Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yönelik saldırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Şu bir gerçek ki, eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz; ama kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik.

* Acı ama gerçek. Hangi baskı gelirse gelsin CHP’nin geri adım atmak gibi bir yapısı zaten yoktur. Doğasında da yoktur, tarihinde de yoktur. Biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

“CHP'NİN GERİ ADIM ATACAK YAPISI YOKTUR”

Kılıçdaroğlu, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda partisinin Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yönelik saldırı olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

* Bugün parlamento açılırken galiba bir özürle açılacakmış. Şu bir gerçek ki, eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz; ama kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik.

* Acı ama gerçek. Dolayısıyla her arkadaşımın şunu bilmesini isterim ki, CHP’ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır; ama onların da bilmesi gereken bir şey var.

* Hangi baskı gelirse gelsin CHP’nin geri adım atmak gibi bir yapısı zaten yoktur. Doğasında da yoktur, tarihinde de yoktur. Biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

* Dolayısıyla her arkadaşımın şunu bilmesini isterim ki, CHP’ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır; ama onların da bilmesi gereken bir şey var.

“BU SÜREÇTE BÜTÜN BELEDİYELERİMİZ İYİ BİR SINAV VERDİLER”

Kılıçdaroğlu, daha önce il başkanları ve belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını, bu sefer de parti meclisini aynı şekilde topladıklarını belirterek ilerleyen süreçte il ve ilçe belediyeleri ile aynı şekilde görüşeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Şunu ifade etmek isterim ki, bu süreçte bütün belediyelerimiz iyi bir sınav verdiler. Engellemeler yapıldı; ama bütün bu engellemeleri belediye başkanlarımız dert yanmadan, elim kolum bağlandı demeden aştılar. Başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Ben parti meclisi huzurunda bütün belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖNERİLERİMİZİ YAPTIK AMA…”

Pandemi sürecinde CHP'li belediyelerin büyük bir uyum içinde çalışmalarını sürdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu süreçte Parti Genel Merkezi olarak da biz, yaşanan pandemi sürecinin ekonomi de ve sosyal yaşamda ayrıca sağlık alanında ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler bizde MYK üyeleri, hekim arkadaşlar ve bazen Sivil Toplum Kuruluşları ile değerlendirdik.

* Sonucunda izlediğimiz strateji şuydu; Hiç kimseyi eleştirmeden bu süreçte nelerin yapılması lazım? 4 ayrı basın toplantısı yaptım ve ekonomik sosyal konseyin toplanmasından dükkanı kapanan esnafa ve siyasal iktidarın ne yapması gerektiğine kadar pek çok önerilerimizi yaptık ama bu önerileri yaparken ilgili kaynakları da gösterdik.

“BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Corona virüsü sürecinde ve diğer zamanlarda CHP olarak istikrarlı bir mücadele verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP olarak Türkiye'nin demokratik standardını yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenen partisinin 37'nci olağan kurultayına ilişkin ise Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Kurultay için Gamze Hanım, Sağlık Bakanı ile konuştu. Biz kurultayımızı, seyircisiz olarak acaba arenada yapabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ama, kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir diye izin vermediler.

* Açık alanda yapabilirsiniz, sosyal mesafe korunarak' denildi. O çerçevede bir çalışma şu an yapılıyor. Koşullar uygun olabilirse, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz.