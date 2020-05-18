Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan rap şarkısıyla 19 Mayıs mesajı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından gençlerin hazırladığı bir rap şarkısına ait klibi paylaştı. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda “Sevgili gençler; söz sizin demiştim. Yolladığınız binlerce mesajla sözünüzü hatta klibinizi aldım. Kurtuluşumuzun ilk adımının 101. yılında aydınlık güzel bir gelecek için ben de sizlere söz veriyorum ve herkesi gençlere söz vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

17:57 -
Haberler Gündem

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir video klip yayınladı.

Önceki günlerde yaptığı paylaşımlarda gençlere “Gelecek sizin, söz sizin” mesajı veren Kılıçdaroğlu, bugün ise gençlerden gelen bir rap şarkına ait klibi paylaştı.

Şarkının sözlerinde gençlerin sınav, gelecek, özgürlük ve diğer sorunlarıyla ilgili mesajlar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, gençler tarafından kendisine ulaştırılan video klibi şu sözlerle paylaştı:

* Sevgili gençler; söz sizin demiştim.

* Yolladığınız binlerce mesajla sözünüzü hatta klibinizi aldım.

* Kurtuluşumuzun ilk adımının 101. yılında aydınlık güzel bir gelecek için ben de sizlere söz veriyorum ve herkesi gençlere söz vermeye davet ediyorum.

İLGİLİ HABERİzmir'de gençlere 19 Mayıs hediyesiİzmir'de gençlere 19 Mayıs hediyesi
Atatürk CHP izmir Kemal Kılıçdaroğlu sınav sosyal medya söz Twitter
Son güncelleme: 17:58 18.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more