Kılıçdaroğlu’ndan rap şarkısıyla 19 Mayıs mesajı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir video klip yayınladı.

Önceki günlerde yaptığı paylaşımlarda gençlere “Gelecek sizin, söz sizin” mesajı veren Kılıçdaroğlu, bugün ise gençlerden gelen bir rap şarkına ait klibi paylaştı.

Şarkının sözlerinde gençlerin sınav, gelecek, özgürlük ve diğer sorunlarıyla ilgili mesajlar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, gençler tarafından kendisine ulaştırılan video klibi şu sözlerle paylaştı:

* Sevgili gençler; söz sizin demiştim.

* Yolladığınız binlerce mesajla sözünüzü hatta klibinizi aldım.

* Kurtuluşumuzun ilk adımının 101. yılında aydınlık güzel bir gelecek için ben de sizlere söz veriyorum ve herkesi gençlere söz vermeye davet ediyorum.