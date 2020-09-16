Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan Türk Tabipler Birliği’ne destek: İyi ki varsınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapatılması için çağrı yaptığı Türk Tabipler Birliği'ne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
22:18 -
Haberler Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Türk Tabipler Birliği’ne destek: İyi ki varsınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliği hakkında çarpıcı ifadeler kullanmış ve birliğin kapatılması çağrısında bulunmuştu.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Tabipler Birliği’ne destek verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği’ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!

İLGİLİ HABERBahçeli: Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdırBahçeli: Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır
CHP Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu MHP Sağlık sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more