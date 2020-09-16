Kılıçdaroğlu’ndan Türk Tabipler Birliği’ne destek: İyi ki varsınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliği hakkında çarpıcı ifadeler kullanmış ve birliğin kapatılması çağrısında bulunmuştu.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Tabipler Birliği’ne destek verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği’ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!